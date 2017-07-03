Поезд протаранил Волгу в Слониме: водитель погиб, пассажиры в больнице

Инцидент произошел в понедельник днем на переезде недалеко от Слонимского маслозавода. Грузовой поезд врезался в автомобиль ГАЗ-3110.

По информации газеты, состав протащил легковушку по путям около полутора километров.

В результате происшествия погиб 630летний водитель «Волги», двое пассажиров помещены в реанимацию. Сотрудники ГАИ пояснили изданию, что автомобиль по непонятным причинам выехал на переезд. Обстоятельства ДТП уточняются.

После инцидента движение поездов было остановлено на полтора часа.