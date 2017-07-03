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3 июля, источник: Sputnik.by

Поезд протаранил Волгу в Слониме: водитель погиб, пассажиры в больнице

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Один человек погиб, еще два госпитализированы в результате ДТП на железнодорожном переезде в Слониме, передает «Слонимская газета».

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел в понедельник днем на переезде недалеко от Слонимского маслозавода. Грузовой поезд врезался в автомобиль ГАЗ-3110.

По информации газеты, состав протащил легковушку по путям около полутора километров.

В результате происшествия погиб 630летний водитель «Волги», двое пассажиров помещены в реанимацию. Сотрудники ГАИ пояснили изданию, что автомобиль по непонятным причинам выехал на переезд. Обстоятельства ДТП уточняются.

После инцидента движение поездов было остановлено на полтора часа.

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