Поезд протаранил Волгу в Слониме: водитель погиб, пассажиры в больнице
МИНСК, 3 июл — Sputnik. Один человек погиб, еще два госпитализированы в результате ДТП на железнодорожном переезде в Слониме, передает «Слонимская газета».
МИНСК, 3 июл — Sputnik. Один человек погиб, еще два госпитализированы в результате ДТП на железнодорожном переезде в Слониме, передает «Слонимская газета».
Инцидент произошел в понедельник днем на переезде недалеко от Слонимского маслозавода. Грузовой поезд врезался в автомобиль ГАЗ-3110.
По информации газеты, состав протащил легковушку по путям около полутора километров.
В результате происшествия погиб 630летний водитель «Волги», двое пассажиров помещены в реанимацию. Сотрудники ГАИ пояснили изданию, что автомобиль по непонятным причинам выехал на переезд. Обстоятельства ДТП уточняются.
После инцидента движение поездов было остановлено на полтора часа.