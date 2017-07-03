В Бостоне автомобиль врезался в толпу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Десять человек пострадали в понедельник при наезде такси на группу людей в аэропорту Бостона. Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей полиции, все пострадавшие доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.