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21:38 (мск), источник: ТАСС

В Бостоне автомобиль врезался в толпу

По данным CNN, десять человек пострадали.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Десять человек пострадали в понедельник при наезде такси на группу людей в аэропорту Бостона. Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей полиции, все пострадавшие доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

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По свидетельству очевидцев, в 13:44 по местному времени (20:44 мск) автомобиль потерял управление и врезался в группу людей у здания аэропорта. Согласно предварительным данным расследования, причина инцидента — ошибка водителя, который вместо педали тормоза нажал на газ.

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