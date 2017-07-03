Глава отделения Сбербанка в Чечне подозревается в махинациях на миллиард
ГРОЗНЫЙ, 3 июл — РИА Новости. Руководитель чеченского отделения Сбербанка России
ГРОЗНЫЙ, 3 июл — РИА Новости. Руководитель чеченского отделения Сбербанка России
«Следственным управлением МВД по Чеченской республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через чеченское отделение Сбербанка России. В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных
По данным МВД, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). Следствие также подозревает Джабраилова в причастности к созданию и других
«В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении.