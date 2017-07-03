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21:59 (мск), источник: РИА Новости

Глава отделения Сбербанка в Чечне подозревается в махинациях на миллиард

ГРОЗНЫЙ, 3 июл — РИА Новости. Руководитель чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в создании 12 фирм-однодневок, посредством которых незаконно обналичено более 1 миллиарда рублей, против него заведено уголовное дело, а сам Джабраилов объявлен в розыск, сообщает пресс-служба МВД по Чечне.

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«Следственным управлением МВД по Чеченской республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через чеченское отделение Сбербанка России. В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности», — говорится в сообщении.

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По данным МВД, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). Следствие также подозревает Джабраилова в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств.

«В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Комментарии
2
транзит Бангкок
Рамзан вам все простил...
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Альф Утангри
Наверно вопросы нужно задавать тому КТО назначил его главой )
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