Застреленный в Киеве мужчина оказался экс-сотрудником СБУ — СМИ

«Погибший — пенсионер СБУ. Он вышел из квартиры (в ней осталась его дочь), чтобы продать охотничье ружье. С кем-то договорился о встрече. Киллер поджидал в подъезде и сделал два выстрела в голову», — рассказал собеседник издания.

Спустя примерно 20−30 минут тело мужчины обнаружил сосед и сразу же вызвал полицию.

Из какого оружия был застрелен экс-сотрудник СБУ — пока не известно.

Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, за совершение которого предусмотрено до 15-ти лет лишения свободы.

Напомним, во вторник, 27 июня, в Соломенском районе Киева на ходу взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. В МВД сообщили, что инцидент квалифицирован по статье «теракт».