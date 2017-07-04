Дело об отравлении людей суши в Киеве передано в суд, — Госпродпотребвслужба
Виновных в отравлении десятков киевлян суши будут судить. Об этом заявил начальник ГУ Госпродпотребвслужба в Киеве Олег Рубан в эфире «112 Украина».
Виновных в отравлении десятков киевлян суши будут судить. Об этом заявил начальник ГУ Госпродпотребвслужба в Киеве Олег Рубан в эфире «112 Украина».
«На сегодняшний день можно говорить о локализации вспышки данного… (инцидента, — ред.) Установлены факторы передачи нарушения
На сегодня Госпродпотребслужба призывает лиц, которые отравились в данном ресторанном хозяйстве, с ее помощью обратиться в суд.
«Мы будем сопровождать данных лиц с целью возмещения материального и морального вреда», — отметил Рубан.
Как сообщалось, количество отравившихся суши в Киеве возросло до 34. Госпотребслужбы запланировали проверку заведений общепита с 1 июля.