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00:06 (мск), источник: 112.ua

Дело об отравлении людей суши в Киеве передано в суд, — Госпродпотребвслужба

Виновных в отравлении десятков киевлян суши будут судить. Об этом заявил начальник ГУ Госпродпотребвслужба в Киеве Олег Рубан в эфире «112 Украина».

Источник: AP 2017
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«На сегодняшний день можно говорить о локализации вспышки данного… (инцидента, — ред.) Установлены факторы передачи нарушения санитарно-гигиенического режима на субъектах хозяйствования, что подтверждается лабораторными исследованиями окружающей среды, бактерия группы кишечной палочки обнаружена на кухне. Во-вторых, установлено носитель сальмонеллеза среди поваров. Идентичный сальмонеллез установлен у больных, группы Д. Сегодня еще проводится лабораторное исследование продуктов питания. Окончательные выводы можно предоставить в среду. Что касается вины и наказания, то действительно вина полностью возлагается на учреждение субъекта хозяйствования. На сегодняшний день дело передано в суд.

На сегодня Госпродпотребслужба призывает лиц, которые отравились в данном ресторанном хозяйстве, с ее помощью обратиться в суд.

«Мы будем сопровождать данных лиц с целью возмещения материального и морального вреда», — отметил Рубан.

Как сообщалось, количество отравившихся суши в Киеве возросло до 34. Госпотребслужбы запланировали проверку заведений общепита с 1 июля.

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Госпотребслужба готова помочь людям, отравившимся суши в Киеве, взыскать материальный и моральный ущерб с виновных
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