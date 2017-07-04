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00:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Полиция Орегона застрелила попытавшегося угнать вертолет мужчину

В американском городе Хиллсборо, штат Орегон, вооруженный мужчина попытался угнать учебно-тренировочный вертолет из аэропорта, но был застрелен полицией.

Источник: Reuters

Об этом в понедельник, 3 июля, пишет издание The Oregonian.

Как отмечается, мужчина в маске подошел к инструктору по пилотированию и его ученику, которые находились в вертолете у летной академии аэропорта, и произвел как минимум один выстрел в воздух.

После того, как инструктор и его подопечный убежали, неизвестный безуспешно попытался поднять вертолет в воздух. Затем мужчина покинул кабину вертолета и намеревался сбежать, но был застрелен полицейским.

Вследствие инцидента полеты в аэропорту были временно приостановлены.

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