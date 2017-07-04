В Черниговской области смерч поднял и ударил об землю двух детей, — поселковый голова

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Березнянского поселкового голову Ольгу Романченко.

«Это произошло на окраине поселка. Сильный ветер или смерч поднял над землей двух детей 2004 и 2008 лет рождения и бросил на землю. Им оказали медицинскую помощь (у детей ушибы), и сейчас они уже дома», — рассказала Романченко.

Кроме того, сильный ветер в Березне сорвал крыши многих жилых и хозяйственных помещений, а град побил овощи.

Напомним, на этой неделе синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду. Дожди с грозами могут пройти во вторник, 4 июля, в восточных и южных областях.