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03:09 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморский океанариум официально прокомментировал падение моржа

В учреждении заявили, что распространяемые СМИ утверждения, что животное поранилось, беспочвенны (ВИДЕО).

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 июля, PrimaMedia.

Приморский океанариум дал официальный комментарий по поводу падения моржа Миши в полупустой бассейн. В учреждении заявили, что распространяемые СМИ утверждения, что животное поранилось не верно, морж не пострадал. Люди, отвечающие за безопасность животных, понесли наказание, сообщает ИА PrimaMedia.

В Приморском океанариуме пояснили, что видео с падением было сделано еще 1 апреля, когда основной вольер моржа был на реконструкции, а сам Миша находился в бассейне передержки рядом с аквастадионом дельфинария.

— Во время заполнения водоема морж находился в аквастадионе. Но он выбрался из него и направился к бассейну. Остановить восьмисоткилограммовое животное не удалось. Сказалось то, что весной морж был достаточно нестабилен в связи с гоном, — пояснили в пресс-службе Приморского океанариума.

У Миши в этот период были перепады настроения, он не всегда выполнял команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Такое поведение свойственно для самцов морских млекопитающих. Чтобы лишний раз не нервировать животное, в этот период Миша выходил к зрителям, только когда сам проявлял интерес к представлениям. Принуждение в работе с млекопитающими в Приморском океанариуме в принципе исключено, — отметили сотрудники океанариума.

Как объяснили в учреждении, для моржей высота бассейна передержки — около 2,5 метра — не является критичной. В природе случается, что они прыгают с гораздо больших высот. Получить повреждения моржу мешает толстый слой жира и очень плотная шкура.

Осмотр ветеринарной службой показал, что морж не пострадал. Животное оставалось активным, пищевое поведение было в норме, признаков, указывающих на какие-либо негативные последствия, морж не проявлял. 4 апреля он принял участие в представлении.

Надзорные службы были извещены после инцидента. По данному факту было проведено служебное расследование, после чего люди, отвечающие за безопасность животных, понесли наказание. Кроме того, как пояснили в океанариуме, после инцидента был пересмотрен регламент ухода за морскими млекопитающими.

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