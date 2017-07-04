Приморский океанариум официально прокомментировал падение моржа

Владивосток, 4 июля, PrimaMedia.

Приморский океанариум дал официальный комментарий по поводу падения моржа Миши в полупустой бассейн. В учреждении заявили, что распространяемые СМИ утверждения, что животное поранилось не верно, морж не пострадал. Люди, отвечающие за безопасность животных, понесли наказание, сообщает ИА PrimaMedia.

В Приморском океанариуме пояснили, что видео с падением было сделано еще 1 апреля, когда основной вольер моржа был на реконструкции, а сам Миша находился в бассейне передержки рядом с аквастадионом дельфинария.

— Во время заполнения водоема морж находился в аквастадионе. Но он выбрался из него и направился к бассейну. Остановить восьмисоткилограммовое животное не удалось. Сказалось то, что весной морж был достаточно нестабилен в связи с гоном, — пояснили в пресс-службе Приморского океанариума.

У Миши в этот период были перепады настроения, он не всегда выполнял команды.