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03:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Выпавший из окна хабаровчанин остался жив благодаря дереву

По время падения мужчина обломал несколько веток.

В ночь на воскресенье на улице Войкова 33-летний хабаровчанин чудом выжил при падении с высоты десятого этажа. Спасло его дерево у дома: ветки, которые мужчина обламывал телом, существенно отсрочили и смягчили его приземление, сообщает портал «Губерния».

Очевидцами происшествия стали двое патрульных, которые шли на вызов по другому адресу. Полицейские увидели, что на уровне десятого этажа висит человек, а женщина и подросток пытаются затянуть его обратно в окно. Вскоре мужчина упал.

Как выяснилось, в тот день в квартире отмечали день рождения хозяйки. Кроме самой женщины и ее сожителя, который позже упал с высоты, на празднике были 14-летний сын именинницы, а также сестра будущего пострадавшего и ее дочь. Хозяйка услышала крики на кухне и, бросившись туда, обнаружила, что ее сын пытается стащить на пол отчима, который сидит на подоконнике ногами на улицу. Мужчина вырвался и оказался по ту сторону стены.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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