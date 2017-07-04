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03:47 (мск), источник: AmurMedia.ru

Незаконные аборты делали в гинекологическом отделении хабаровской больницы № 11

Следственным отделом по Индустриальному району возбуждено уголовное дело.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 4 июля, AmurMedia.

Прокуратурой Индустриального района г. Хабаровска в рамках рассмотрения обращения на действия медицинских работников гинекологического отделения КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11» министерства здравоохранения Хабаровского края проведена проверка по факту законности оказания медицинской помощи. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по факту организации проведения незаконных абортов, сообщили ИА AmurMedia в прокуратуре Индустриального района.

При проверке установлены факты организации сотрудниками гинекологического отделения больницы незаконного прерывания беременности пациенткам на сроках свыше 12 недель при отсутствии медицинских либо социальных показаний к проведению абортов.

Прокуратура района в их действиях усмотрела признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства.

Материалы прокурорской проверки направлены в Следственный комитет для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании.

Следственным отделом по Индустриальному району г. Хабаровска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю по постановлению прокурора района возбуждено уголовное дело, начато предварительное расследование.

«Прокуратура района признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации по Хабаровскому краю», — прокомментировал первый заместитель прокурора района Дмитрий Туровцев.

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