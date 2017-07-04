Трамвай задымился в утренний час пик в Хабаровске

Хабаровск, 4 июля, AmurMedia.

Трамвай № 6 задымился сегодня в утренние часы на пересечении улицы Волочаевской и Трубного переулка в Хабаровске. Интернет-пользователи в шутку связали происшествие с пришедшей в город жарой, сообщает корр. ИА AmurMedia.

По традиции, очередной инцидент с участием трамвая стал темой для обсуждения в соцсетях. Интернет-пользователи поспешили связать задымление транспорта с обрушившейся на город жарой.

«Уже перегрелся», «сгорел на работе», «жара», — прокомментировали происшествие завсегдатаи Сети.