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04:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Трамвай задымился в утренний час пик в Хабаровске

Общественный транспорт не прошел испытание жарой, шутят завсегдатаи Сети (ВИДЕО).

Хабаровск, 4 июля, AmurMedia.

Трамвай № 6 задымился сегодня в утренние часы на пересечении улицы Волочаевской и Трубного переулка в Хабаровске. Интернет-пользователи в шутку связали происшествие с пришедшей в город жарой, сообщает корр. ИА AmurMedia.

По традиции, очередной инцидент с участием трамвая стал темой для обсуждения в соцсетях. Интернет-пользователи поспешили связать задымление транспорта с обрушившейся на город жарой.

«Уже перегрелся», «сгорел на работе», «жара», — прокомментировали происшествие завсегдатаи Сети.

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