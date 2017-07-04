Трамвай задымился в утренний час пик в Хабаровске
Общественный транспорт не прошел испытание жарой, шутят завсегдатаи Сети (ВИДЕО).
Общественный транспорт не прошел испытание жарой, шутят завсегдатаи Сети (ВИДЕО).
Хабаровск, 4 июля, AmurMedia.
Трамвай № 6 задымился сегодня в утренние часы на пересечении улицы Волочаевской и Трубного переулка в Хабаровске.
По традиции, очередной инцидент с участием трамвая стал темой для обсуждения в соцсетях.
«Уже перегрелся», «сгорел на работе», «жара», — прокомментировали происшествие завсегдатаи Сети.