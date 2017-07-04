В Приморье группа лже-экспедиторов предстанет перед судом

«По версии следствия, фигуранты дела, действуя согласно разработанной схеме, используя специально созданный сайт, под видом добросовестных коммерсантов заключали фиктивные договоры перевозки грузов на всей территории РФ. После получения денежных средств от предпринимателей в счет оплаты экспедиционных услуг, похищали груз и распоряжались им по своему усмотрению. Общий ущерб в результате преступной деятельности указанных лиц составил сумму более 15 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и «Создание преступного сообщества в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.