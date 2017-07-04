В Артеме произошла кража на миллион

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Житель Владивостока был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Ранее мужчина работал в автомастерской и у него был ключ от ворот. Подозреваемый также попросил своего знакомого помочь вывезти имущество с территории автомастерской.

По словам водителя, он не догадывался о том, что техника подозреваемому не принадлежит, так как злоумышленник сам открыл ворота и хорошо ориентировался на территории.

Сотрудники полиции установили место сбыта похищенного. Техника изъята и возвращена законному владельцу.

Житель краевого центра ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Из мест лишения свободы освободился в марте 2017 года.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.