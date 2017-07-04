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05:16 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Бродячая собака напала на 2-летнего мальчика в Братске

По данному факту проводится проверка.

Бродячая собака укусила 2-летнего мальчика и убежала в Братске 30 июня. Ребенка доставили в больницу. Следком начал проверку по факту случившегося. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

Установлено, что вечером 30 июня мальчик гулял со своей бабушкой. В какой-то момент к ребенку подбежала собака, которая затем укусила его.

«Следователями проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в пресс-службе.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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