Бродячая собака напала на 2-летнего мальчика в Братске
По данному факту проводится проверка.
По данному факту проводится проверка.
Бродячая собака укусила 2-летнего мальчика и убежала в Братске 30 июня. Ребенка доставили в больницу. Следком начал проверку по факту случившегося. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Установлено, что вечером 30 июня мальчик гулял со своей бабушкой. В
«Следователями проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в
По окончании проверки будет принято процессуальное решение.