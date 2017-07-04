Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Как недосып влияет на мозг
«Как гром среди ясного неба»: Машкова не пустили в Одессу
Какие макароны эксперты советуют не покупать ни в коем случае
Более 2 тысяч бойцов ВДВ подняли по тревоге
Лето смыло дождем: какие убытки приносит непогодаЖители Москвы и области все выходные ощущали на себе последствия тропического ливня, который обрушился на столицу в пятницу
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Кремль убежден в свержении Путина и строит ядерные бункеры – СМИ
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Новейший истребитель РФ впервые попал на камеру в Сирии – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
05:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Двоих подростков сбила хабаровская автолюбительница на переходе

Пострадавших увезли в краевую больницу № 2.

Источник: Губерния онлайн

В Индустриальном районе во время пятничного ливня женщина-водитель сбила на пешеходном переходе двоих пятнадцатилетних школьников. Оба оказались во второй краевой больнице с ушибами, ссадинами и сотрясением мозга, сообщает портал «Губерния».

Женщина, которая управляла Ниссаном Марч, объяснила полицейским, что не видела юношей до последней секунды. Дождь шел сплошной стеной, к тому же происшествие случилось в сумерках, а фонари еще не горели.

Хозяйка иномарки двигалась от улицы Суворова в сторону завода «Амуркабель». Молодые люди бежали со стороны улицы Прогрессивной к лодочной станции. Основной удар пришелся на одного пешехода — он своим телом разбил фару, смял капот и ударился о ветровое стекло машины. Второй сумел чуть замедлить бег и в результате получил травму от удара зеркалом заднего вида.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Из-за жары в Хабаровском крае выросла вероятность лесных пожаров
Северная Корея запустила баллистическую ракету
«ЕР» намерена поднять статус общественников в глазах населения
«Россия в плену у своих демонов»: СМИ — о Кубке конфедераций
Порог задолженности для запрета на выезд увеличат до 30 тыс руб.
Банкоматы, терминалы и интернет-магазины перешли на карты «Мир»
Assoсiated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Станислав Черчесов: Акинфеев? Виноватых никогда не ищем Главный тренер сборной России в эксклюзивном интервью подвел итоги Кубка конфедераций-2017
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Губернатору Петербурга предложили начать снос хрущевок
Россию застроят арендными домами
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь