Двоих подростков сбила хабаровская автолюбительница на переходе
Пострадавших увезли в краевую больницу № 2.
Пострадавших увезли в краевую больницу № 2.
В Индустриальном районе во время пятничного ливня
Женщина, которая управляла Ниссаном Марч, объяснила полицейским, что не видела юношей до последней секунды. Дождь шел сплошной стеной, к тому же происшествие случилось в сумерках, а фонари еще не горели.
Хозяйка иномарки двигалась от улицы Суворова в сторону завода «Амуркабель». Молодые люди бежали со стороны улицы Прогрессивной к лодочной станции. Основной удар пришелся на одного пешехода — он своим телом разбил фару, смял капот и ударился о ветровое стекло машины. Второй сумел чуть замедлить бег и в результате получил травму от удара зеркалом заднего вида.