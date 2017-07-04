Двоих подростков сбила хабаровская автолюбительница на переходе

В Индустриальном районе во время пятничного ливня женщина-водитель сбила на пешеходном переходе двоих пятнадцатилетних школьников. Оба оказались во второй краевой больнице с ушибами, ссадинами и сотрясением мозга, сообщает портал «Губерния».

Женщина, которая управляла Ниссаном Марч, объяснила полицейским, что не видела юношей до последней секунды. Дождь шел сплошной стеной, к тому же происшествие случилось в сумерках, а фонари еще не горели.

Хозяйка иномарки двигалась от улицы Суворова в сторону завода «Амуркабель». Молодые люди бежали со стороны улицы Прогрессивной к лодочной станции. Основной удар пришелся на одного пешехода — он своим телом разбил фару, смял капот и ударился о ветровое стекло машины. Второй сумел чуть замедлить бег и в результате получил травму от удара зеркалом заднего вида.