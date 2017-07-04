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07:33 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге судят обманувшего клиентов экс-директора «Автолайфа»

Благодаря продаже подержанных автомобилей руководитель положил себе в карман почти 6 миллионов рублей.

Учредитель и экс-директор компании «Автолайф» обвиняется по статье «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере», сообщили 4 июля корреспонденту «АиФ-Урал» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Благодаря махинациям с подержанными автомобилями клиентов руководитель присвоил себе 5,6 миллионов рублей. Экс-директор арендовал офис и площадку для хранения автомобилей по адресу Амундсена, 125 в Екатеринбурге на территории рыночного комплекса «Академический». Он нанял сотрудников, которые искали клиентов, желающих избавиться от подержанных автомобилей. Затем с продавцом заключался агентский договор, по условиям которого гарантировалась продажа автомобиля за определенную, установленную договором стоимость, за что компания получала вознаграждение. Однако после продажи машин директор забирал все деньги себе.

Так, 18 марта прошлого года житель Екатеринбурга обратился в «АвтоЛайф» с просьбой о продаже автомобиля «Мазда 6» за 670 тыс. рублей. За оказание посреднических услуг стороны договорились о выплате вознаграждения компании в размере 15 тыс. рублей. Вскоре автомобиль был продан, однако директор забрал деньги себе.

Вскоре таким же способом была обманута жительница Екатеринбурга, которая продавала «Ниссан Кашкай» за 725 тыс. рублей. Машина была продана за 670 тысяч рублей, по заниженной цене. Всего таким способом были обмануты 17 уральцев. Бывшему директору «Автолайфа» теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

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