В Екатеринбурге судят обманувшего клиентов экс-директора «Автолайфа»
Благодаря продаже подержанных автомобилей руководитель положил себе в карман почти 6 миллионов рублей.
Благодаря продаже подержанных автомобилей руководитель положил себе в карман почти 6 миллионов рублей.
Учредитель и
Благодаря махинациям с подержанными автомобилями клиентов руководитель присвоил себе 5,6 миллионов рублей.
Так, 18 марта прошлого года житель Екатеринбурга обратился в «АвтоЛайф» с просьбой о продаже автомобиля «Мазда 6» за 670 тыс. рублей. За оказание посреднических услуг стороны договорились о выплате вознаграждения компании в размере 15 тыс. рублей. Вскоре автомобиль был продан, однако директор забрал деньги себе.
Вскоре таким же способом была обманута жительница Екатеринбурга, которая продавала «Ниссан Кашкай» за 725 тыс. рублей. Машина была продана за 670 тысяч рублей, по заниженной цене. Всего таким способом были обмануты 17 уральцев. Бывшему директору «Автолайфа» теперь грозит до 10 лет лишения свободы.