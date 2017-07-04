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07:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье 10-летний мальчик, спасая младшего друга, утонул в пруду

Мальчики рыбачили возле дома.

В Чайковском районе Пермского края погиб ребёнок.

В частном пруду на придомовой территории в деревне Дубовая (Марковское сельское поселение) утонул 10-летний мальчик. Трагедия произошла 1 июля. По предварительной версии, ребёнок находился в гостях у дедушки. Вместе с соседским мальчиком они рыбачили на пруду. Ребята были одни, без сопровождения взрослых. Во время рыбалки 6 -летний мальчик упал в воду, старший товарищ пытался его спасти, и сам оказался в воде.

На крики прибежал дедушка школьника. Но мужчина успел спасти только 6-летнего соседа. Его внук утонул.

По словам старшего госинспектора ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Пермскому краю» Дмитрия Молокова взрослые обязаны присматривать за детьми на водоёмах, нельзя допускать купания в непроверенных и неустановленных местах.

«Купание детей, особенно малолетних, проводится под непрерывным контролем взрослых. Необходимо следить за тем, на чём плавает ваш ребёнок, приспособлено ли для этого средство, исправно ли оно. Не допускайте опасных игр и шалостей в воде», — предупреждает инспектор.

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