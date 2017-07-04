В Тюхтетском районе нашли тело пропавшего 15-летнего подростка

В Тюхтетском районе пропавшего 15-летнего подростка нашли мертвым. Причины смерти пока неизвестны. О гибели парня сообщили волонтеры в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск» и полицейские. Тело нашли в 300 м от р. Четь. В ведомстве предполагают, что подросток мог подвергнуться нападению дикого животного.

Напомним, 21 июня мальчик, проживающий в д. Оскаровка, поехал к родственникам в д. Двинка. Возвращаясь домой на следующий день, он поехал по объездной дороге длиной около 12 км через тайгу и пропал.

Односельчане ранее сообщали, что видели его 22 июня. Тогда он обращался к местным, чтобы узнать дорогу.

В связи с пропажей подростка было заведено уголовное дело. Известно, что он состоял на учете ПДН. Мальчик также уходил из дома, однако его родители об этом не заявляли, поскольку он возвращался домой самостоятельно.