В омских соцсетях появилось видео с наездом на пешехода прямо на остановке — ВИДЕО

На хостинге YuoTube омичи выложили видеозапись, на которой запечатлен момент наезда на мужчину, который стоял на остановке. Напомним, авария произошла вчера утром около 9 часов на остановке «3-я Молодежная» на одноименной улице.

Водитель 23 лет на «Дэу Нексия» по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и влетел прямо в 42-летнего мужчину, стоящего на тротуаре у остановочного павильона. Момент можно увидеть на видеозаписи.