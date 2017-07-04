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07:42 (мск), источник: Om1.ru

В омских соцсетях появилось видео с наездом на пешехода прямо на остановке — ВИДЕО

Смертельная авария случилась утром 3 июля.

На хостинге YuoTube омичи выложили видеозапись, на которой запечатлен момент наезда на мужчину, который стоял на остановке. Напомним, авария произошла вчера утром около 9 часов на остановке «3-я Молодежная» на одноименной улице.

Водитель 23 лет на «Дэу Нексия» по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и влетел прямо в 42-летнего мужчину, стоящего на тротуаре у остановочного павильона. Момент можно увидеть на видеозаписи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также видно, что водитель едва не «зацепил» маму с ребенком, шедших по пешеходному переходу к остановке. После столкновения из машины вышло двое парней — водитель и его пассажир. Они направились к сбитому пешеходу.

Как отмечают очевидцы, погибшего отбросило на 10−15 метров. При этом автомобиль остановило лишь второе дерево, стоявшее на пути. Первое остановить не смогло — оно было словно срезано под корень.

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