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08:59 (мск), источник: СуперОмск

В Омске ночью горели частные дома — видео

В сети опубликовано видео пожара в частных домах на улице Совхозная.

Накануне ночью на улице Совхозная в Центральном округе вспыхнули дома № 53 и 55. Очевидцы сообщают о том, что возгоранию предшествовал громкий хлопок. В результате пожара пострадали местные жители, которым на месте помощь оказывали медики. Оба частных дома сгорели полностью.

Видео того, как полыхают дома на улице Совхозной появилось в сети.

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