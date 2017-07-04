В Омске ночью горели частные дома — видео

Накануне ночью на улице Совхозная в Центральном округе вспыхнули дома № 53 и 55. Очевидцы сообщают о том, что возгоранию предшествовал громкий хлопок. В результате пожара пострадали местные жители, которым на месте помощь оказывали медики. Оба частных дома сгорели полностью.

Видео того, как полыхают дома на улице Совхозной появилось в сети.