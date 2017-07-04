Мотоцикл врезался в маршрутку на окраине Хабаровска

В субботу мотоциклист, который вез пассажира, врезался в маршрутное такси. ЧП случилось в микрорайоне Красная Речка, у рынка. На мотоцикле люди ехали без защитной амуниции. Столкновение с автобусом закончилось для них травмами головы и резаными ранами, сообщает портал «Губерния».

Байкер врезался в попутную маршрутку, когда водитель «Фиата» решил развернуться прямо на пешеходном переходе. Шофер 73-го собирался начать новый круг и хотел подъехать к остановке на другой стороне дороги. Приближавшийся сзади кроссовый байк он, похоже, не видел.

После разговора с автоинспекторами водитель «Фиата» свою вину признал. Вскоре на месте событий появился хозяин мотоцикла — горожанин заявил, что его транспортом, похоже, без спроса воспользовались рабочие, которых он нанял для благоустройства приусадебного участка. Писать заявление об угоне мужчина отказался.