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07:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске бегущая по дороге собака спровоцировала ДТП

Из-за животного одна иномарка врезалась в другую.

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В Красноярске бегущая по дороге собака спровоцировала ДТП. Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

Авария произошла на ул. Партизана Железняка около остановки «Краевая больница». На кадрах уличной камеры видеонаблюдения видно, как собака перебегала дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Водитель, двигавшийся во второй полосе, притормозил, чтобы пропустить животное. В этот момент в него врезался автомобиль, ехавший следом.

Животное, в свою очередь, спокойно перебежало дорогу. На кадрах видно, что следом также побежала еще одна собака.

Пресс-служба ГИБДД сообщает, что в результате ДТП никто не пострадал — ни животные, ни люди. В социальной сети пользователи осуждают поведение автомобилиста, который двигался следом, указав на необходимость соблюдения дистанции при движении.

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