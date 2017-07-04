В Красноярске бегущая по дороге собака спровоцировала ДТП. Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

Авария произошла на ул. Партизана Железняка около остановки «Краевая больница». На кадрах уличной камеры видеонаблюдения видно, как собака перебегала дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Водитель, двигавшийся во второй полосе, притормозил, чтобы пропустить животное. В этот момент в него врезался автомобиль, ехавший следом.

Животное, в свою очередь, спокойно перебежало дорогу. На кадрах видно, что следом также побежала еще одна собака.