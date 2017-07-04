В Жамбылской области мать пятерых детей умерла от укуса клеща

Врачам женщина жаловалась на боли в желудке, у нее даже обнаружили язву, которую и лечили несколько дней. Сейчас под особым контролем находятся родные погибшей и медики, ухаживавшие за ней.

В Жамбылской области зафиксировали первый случай смерти от укуса зараженного клеща. Конго-крымскую геморрагическую лихорадку у 39-летней жительницы Байзакского района выявили слишком поздно, передает КТК..

О том, что с больной что-то не так, выяснилось только на третий день, когда у женщины открылось кровотечение. Но помочь ей врачи не успели. Все это время пациентка находилась в районной больнице.

Под подозрение на заражение конго-крымской геморрагической лихорадкой попали сразу 14 родственников, в том числе и пятеро детей женщины, а также 36 медработников, хоть как-то контактировавшие с кровью погибшей.

Их состояние инфекционисты оценивают как стабильное, у большинства диагноз не подтвердился. Между тем в области зафиксировали еще два случая заражения от смертоносных клещей.

«В данный момент находится два человека больных с подтвержденным случаем конго-крымской геморрагической лихорадки.