В Жамбылской области мать пятерых детей умерла от укуса клеща
В Жамбылской области зафиксировали первый случай смерти от укуса зараженного клеща. Скончалась 39-летняя мать пятерых детей.
В Жамбылской области зафиксировали первый случай смерти от укуса зараженного клеща. Скончалась 39-летняя мать пятерых детей.
В Жамбылской области зафиксировали первый случай смерти от укуса зараженного клеща.
Врачам женщина жаловалась на боли в желудке, у нее даже обнаружили язву, которую и лечили несколько дней. Сейчас под особым контролем находятся родные погибшей и медики, ухаживавшие за ней.
О том, что с больной
Под подозрение на заражение
Их состояние инфекционисты оценивают как стабильное, у большинства диагноз не подтвердился. Между тем в области зафиксировали еще два случая заражения от смертоносных клещей.
«В данный момент находится два человека больных с подтвержденным случаем
Также у нас находится на лечении 12 человек контактных, имеющих близкий контакт с последним случаем