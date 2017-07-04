Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Ученые советуют есть горький шоколад каждый день
Путин пригласил в Москву обвиняемого в ряде преступлений коллегу
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Раскрыта причина экстремальных ливней на планете
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Украинцы отказались ездить в Россию по визам — СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
В Киеве рассказали об эко катастрофе, которая коснется РФ и ДНР
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
07:37 (мск), источник: Nur.kz

В Жамбылской области мать пятерых детей умерла от укуса клеща

В Жамбылской области зафиксировали первый случай смерти от укуса зараженного клеща. Скончалась 39-летняя мать пятерых детей.

Источник: Nur.kz

В Жамбылской области зафиксировали первый случай смерти от укуса зараженного клеща. Конго-крымскую геморрагическую лихорадку у 39-летней жительницы Байзакского района выявили слишком поздно, передает КТК..

Врачам женщина жаловалась на боли в желудке, у нее даже обнаружили язву, которую и лечили несколько дней. Сейчас под особым контролем находятся родные погибшей и медики, ухаживавшие за ней.

Читайте также
Смерть художника в прямом эфире расследует полиция Алматинской области

О том, что с больной что-то не так, выяснилось только на третий день, когда у женщины открылось кровотечение. Но помочь ей врачи не успели. Все это время пациентка находилась в районной больнице.

Под подозрение на заражение конго-крымской геморрагической лихорадкой попали сразу 14 родственников, в том числе и пятеро детей женщины, а также 36 медработников, хоть как-то контактировавшие с кровью погибшей.

Их состояние инфекционисты оценивают как стабильное, у большинства диагноз не подтвердился. Между тем в области зафиксировали еще два случая заражения от смертоносных клещей.

«В данный момент находится два человека больных с подтвержденным случаем конго-крымской геморрагической лихорадки.

Также у нас находится на лечении 12 человек контактных, имеющих близкий контакт с последним случаем конго-крымской геморрагической лихорадки в Байзаке", — рассказала заместитель главврача инфекционной больницы Жамбылской области Ирина Пак.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Певец Ерлан Орынбасаров во второй раз стал отцом (фото)
Северная Корея запустила баллистическую ракету
«ЕР» намерена поднять статус общественников в глазах населения
«Россия в плену у своих демонов»: СМИ — о Кубке конфедераций
Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд
Банкоматы, терминалы и интернет-магазины перешли на карты «Мир»
Assoсiated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Станислав Черчесов: Акинфеев? Виноватых никогда не ищем Главный тренер сборной России в эксклюзивном интервью подвел итоги Кубка конфедераций-2017
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
Россию застроят арендными домами
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь