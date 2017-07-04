Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Любовный треугольник и большое сердце: история пациента с загадочной болезнью
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Один день из жизни мамы семерых детей
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Лето смыло дождем: какие убытки приносит непогодаЖители Москвы и области все выходные ощущали на себе последствия тропического ливня, который обрушился на столицу в пятницу
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Раскрыта причина экстремальных ливней на планете
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Кремль убежден в свержении Путина и строит ядерные бункеры – СМИ
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
В Киеве рассказали об эко катастрофе, которая коснется РФ и ДНР
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
07:34 (мск), источник: Tengrinews

Ураганный ветер в Акмолинской области сорвал крыши с домов

В городе Есиль Акмолинской области в результате сильного ветра частично повреждены кровли 12 объектов. Из них один объект здравоохранения и четыре объекта образования. Без электроснабжения остались жители города Есиль и нескольких сел района, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По предварительным данным Департамента по ЧС Акмолинской области, из-за непогоды повреждены крыши Центральной районной больницы, двух средних школ, детского сада, районного отдела образования, кафе, трехэтажного жилого дома, а также сильный ветер повредил кровли пяти частных домов. Информации о пострадавших и жертвах нет. На данный момент в районном акимате развернут оперативный штаб с аварийными службами. Электричество частично восстановлено в городе Есиль, в поселках Караколь и Аксай. Восстановительные работы продолжаются. Подсчитывается ущерб.

Напомним, 30 июня текущего года на территории Бурабайского района Акмолинской области выпал град размером с куриное яйцо. По информации заместителя начальника Департамента по ЧС Акмолинской области Каната Доспаева стало известно, что по метеопрогнозу осадки ожидались, однако град такой большой величины стал неожиданностью. Восемь человек, в том числе и четверо детей, с различными травмами обратились за медицинской помощью. Женщина 1962 года рождения госпитализирована в районную больницу. Остальные пострадавшие получили амбулаторную помощь и были отпущены домой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ураганный ветер в Акмолинской области сорвал крыши с домов
Северная Корея запустила баллистическую ракету
«ЕР» намерена поднять статус общественников в глазах населения
«Россия в плену у своих демонов»: СМИ — о Кубке конфедераций
Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд
Банкоматы, терминалы и интернет-магазины перешли на карты «Мир»
Assoсiated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Станислав Черчесов: Акинфеев? Виноватых никогда не ищем Главный тренер сборной России в эксклюзивном интервью подвел итоги Кубка конфедераций-2017
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
Россию застроят арендными домами
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь