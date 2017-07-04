Ураганный ветер в Акмолинской области сорвал крыши с домов

По предварительным данным Департамента по ЧС Акмолинской области, из-за непогоды повреждены крыши Центральной районной больницы, двух средних школ, детского сада, районного отдела образования, кафе, трехэтажного жилого дома, а также сильный ветер повредил кровли пяти частных домов. Информации о пострадавших и жертвах нет. На данный момент в районном акимате развернут оперативный штаб с аварийными службами. Электричество частично восстановлено в городе Есиль, в поселках Караколь и Аксай. Восстановительные работы продолжаются. Подсчитывается ущерб.

Напомним, 30 июня текущего года на территории Бурабайского района Акмолинской области выпал град размером с куриное яйцо. По информации заместителя начальника Департамента по ЧС Акмолинской области Каната Доспаева стало известно, что по метеопрогнозу осадки ожидались, однако град такой большой величины стал неожиданностью. Восемь человек, в том числе и четверо детей, с различными травмами обратились за медицинской помощью. Женщина 1962 года рождения госпитализирована в районную больницу. Остальные пострадавшие получили амбулаторную помощь и были отпущены домой.