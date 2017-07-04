Красноярцы массово отравились неизвестной жидкостью: 3 человека скончались
Двух мужчин и двух женщин нашли без сознания в гараже Советского района краевого центра.
Двух мужчин и двух женщин нашли без сознания в гараже Советского района краевого центра.
Двое мужчин и женщина скончались от отравления неустановленной жидкостью в Красноярске. За жизнь еще одной пострадавшей борются врачи. Как рассказали в
В полицию поступило сообщение, что в гараже обнаружены без сознания четверо человек. К приезду оперативников 52-летний мужчина был мертв, еще троих отравившихся госпитализировали. Позже в больнице скончались 29-летняя женщина и 39-летний мужчина. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление неустановленной спиртосодержащей жидкостью.
«Состояние еще одной пострадавшей, 28-летней женщины, стабильно тяжелое. По результатам предварительной экспертизы, в состав жидкости, которую распивали погибшие, входит этиленгликоль. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначена химическая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ГСУ СК по краю.