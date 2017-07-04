Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
От чего вас спасет спиннер
Путин пригласил в Москву обвиняемого в ряде преступлений коллегу
Какие сардельки нельзя покупать ни в коем случае
Более 2 тысяч бойцов ВДВ подняли по тревоге
Лето смыло дождем: какие убытки приносит непогодаЖители Москвы и области все выходные ощущали на себе последствия тропического ливня, который обрушился на столицу в пятницу
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2»
Безрукова, Навка, Мути с дочерью: звезды на закрытии ММКФ
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Кремль убежден в свержении Путина и строит ядерные бункеры – СМИ
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
В Киеве рассказали об эко катастрофе, которая коснется РФ и ДНР
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
09:01 (мск), источник: Интерфакс

Найдено тело седьмого погибшего в результате ЧП на челябинском озере

Поисковые работы в Чесменском районе завершены.

6
фотографий
6
фотографий

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — Спасатели нашли тело седьмого утонувшего в воскресенье на озере в Чесменском районе Челябинской области, сообщили во вторник агентству «Интерфакс» в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

«Тело обнаружили и извлекли в 9:15 по местному времени», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поисковые работы завершены.

Как сообщалось со ссылкой на СУ СКР, 2 июля вечером на озере в Чесменском районе Челябинской области мужчина со своими детьми и детьми родственников (девять человек) выплыл на озеро на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули. Смогли спастись четыре человека: двое взрослых 1981 и 1979 годов рождения, а также дети 2001 и 2004 годов рождения.

Читайте также
Спасатели нашли тела еще двоих детей с затонувшей в Челябинской области лодки

3 июля спасатели извлекли тела шестерых погибших, поиск последней жертвы трагедии продолжался.

Погибли трое мужчин, десятилетняя девочка и мальчики двух, восьми и 15 лет.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, погибшие в перевернувшейся лодке на озере нарушили все возможные правила безопасности на воде: использовали незарегистрированную лодку на водоеме, не оборудованном для купания и использования плавсредств. Кроме того, не надели спасательные жилеты, превысили допустимую вместимость плавсредства.

Источник в правоохранительных органах уточнял агентству «Интерфакс», что взрослые были в нетрезвом состоянии, поскольку в этот день они отмечали выпускной дочери одного из погибших.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Власти Челябинской области окажут материальную помощь обеим семьям, чьи родственники погибли в лодке, перевернувшейся на озере.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
Умер бывший солист "Иванушек International"
Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
«ЕР» намерена поднять статус общественников в глазах населения
Северная Корея запустила баллистическую ракету
Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд
СМИ: правительство может перенести «закон Яровой» на 5 лет
Assoсiated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Станислав Черчесов: Акинфеев? Виноватых никогда не ищем Главный тренер сборной России в эксклюзивном интервью подвел итоги Кубка конфедераций-2017
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Губернатору Петербурга предложили начать снос хрущевок
Россию застроят арендными домами
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь