Найдено тело седьмого погибшего в результате ЧП на челябинском озере

Как сообщалось со ссылкой на СУ СКР, 2 июля вечером на озере в Чесменском районе Челябинской области мужчина со своими детьми и детьми родственников (девять человек) выплыл на озеро на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули. Смогли спастись четыре человека: двое взрослых 1981 и 1979 годов рождения, а также дети 2001 и 2004 годов рождения.

«Тело обнаружили и извлекли в 9:15 по местному времени», — сказал собеседник агентства.

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — Спасатели нашли тело седьмого утонувшего в воскресенье на озере в Чесменском районе Челябинской области, сообщили во вторник агентству «Интерфакс» в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

Спасатели нашли тела еще двоих детей с затонувшей в Челябинской области лодки

3 июля спасатели извлекли тела шестерых погибших, поиск последней жертвы трагедии продолжался.

Погибли трое мужчин, десятилетняя девочка и мальчики двух, восьми и 15 лет.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, погибшие в перевернувшейся лодке на озере нарушили все возможные правила безопасности на воде: использовали незарегистрированную лодку на водоеме, не оборудованном для купания и использования плавсредств. Кроме того, не надели спасательные жилеты, превысили допустимую вместимость плавсредства.

Источник в правоохранительных органах уточнял агентству «Интерфакс», что взрослые были в нетрезвом состоянии, поскольку в этот день они отмечали выпускной дочери одного из погибших.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Власти Челябинской области окажут материальную помощь обеим семьям, чьи родственники погибли в лодке, перевернувшейся на озере.