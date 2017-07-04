В Юрлинском районе семья обгорела из-за неосторожного обращения с огнём

В Юрлинском районе 56-летняя женщина и её 33-летний сын получили термические ожоги. В МЧС по Пермскому краю сообщили, что ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнём.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл вентиль газового баллона. После чего, закрыв вентиль, зажег спичку. В этот момент произошла вспышка газа, в результате которой и сын и мать получили термические ожоги. Женщина самостоятельно потушила загоревшуюся на ней одежду, вызывать пожарных не потребовалось. Пострадавшие находятся на лечении в Юрлинской центральной районной больнице.