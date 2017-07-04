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09:10 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе эвакуатор на скорости протаранил дорогую иномарку

В Уфе произошло ДТП с участием иномарки и эвакуатора. Видео попало в группу БашДТП в соцсети.

Предварительно, авария произошла на улице Зорге. Lexus собирался свернуть во двор, когда эвакуатор, на скорости едущий по крайней левой полосе, таранит его в водительскую дверь и переднее левое крыло. О пострадавших ничего не известно.

За сутки в Башкирии зарегистрировано 11 ДТП, в которых 23 человека получили травмы.

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