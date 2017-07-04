Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Спасший девушку мужчина утонул в Москве-реке
Дану Борисову лишили родительских прав
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Лето смыло дождем: какие убытки приносит непогодаЖители Москвы и области все выходные ощущали на себе последствия тропического ливня, который обрушился на столицу в пятницу
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо
Ходченкова, Устинова и Чиповская показали «Блокбастер» в Москве
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Кремль убежден в свержении Путина и строит ядерные бункеры – СМИ
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
«Враг даже не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
09:13 (мск), источник: Новости Перми

В Перми участковый подделал объяснения потерпевшей

Сотрудник правоохранительных органов был осужден за служебный подлог при проведении проверки по сообщению о преступлении.

В Индустриальном районе Перми суд вынес приговор участковому уполномоченному полиции, которого признали виновным в служебном подлоге.

По информации краевой прокуратуры, осужденный проверял сообщение о совершенном преступлении и подделал объяснение потерпевшей, указав, что женщина не имеет претензий и не намерена никого привлекать к ответственности. Эти доводы затем он изложил в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Суд приговорил сотрудника полиции к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года и лишением права занимать должности представителя власти на три года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Предварительно установлен виновник смертельного ДТП на дороге «Краснокамск-Нытва»
Найден седьмой погибший в результате ЧП на челябинском озере
«ЕР» намерена поднять статус общественников в глазах населения
Северная Корея запустила баллистическую ракету
Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд
СМИ: правительство может перенести «закон Яровой» на 5 лет
Assoсiated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Станислав Черчесов: Акинфеев? Виноватых никогда не ищем Главный тренер сборной России в эксклюзивном интервью подвел итоги Кубка конфедераций-2017
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Губернатору Петербурга предложили начать снос хрущевок
Россию застроят арендными домами
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь