В Перми участковый подделал объяснения потерпевшей
Сотрудник правоохранительных органов был осужден за служебный подлог при проведении проверки по сообщению о преступлении.
Сотрудник правоохранительных органов был осужден за служебный подлог при проведении проверки по сообщению о преступлении.
В Индустриальном районе Перми суд вынес приговор участковому уполномоченному полиции, которого признали виновным в служебном подлоге.
По информации краевой прокуратуры, осужденный проверял сообщение о совершенном преступлении и подделал объяснение потерпевшей, указав, что женщина не имеет претензий и не намерена никого привлекать к ответственности. Эти доводы затем он изложил в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.
Суд приговорил сотрудника полиции к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года и лишением права занимать должности представителя власти на три года.