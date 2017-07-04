В Перми участковый подделал объяснения потерпевшей

В Индустриальном районе Перми суд вынес приговор участковому уполномоченному полиции, которого признали виновным в служебном подлоге.



По информации краевой прокуратуры, осужденный проверял сообщение о совершенном преступлении и подделал объяснение потерпевшей, указав, что женщина не имеет претензий и не намерена никого привлекать к ответственности. Эти доводы затем он изложил в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.



Суд приговорил сотрудника полиции к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года и лишением права занимать должности представителя власти на три года.