Спецтехника Минобороны РФ будет тушить пожары в Приангарье
С помощью бульдозеров Т-170 обустроят минерализованные полосы.
С помощью бульдозеров Т-170 обустроят минерализованные полосы.
Тяжелая инженерная техника Минобороны России переброшена в Иркутскую область для борьбы с лесными пожарами. Об этом 4 июля сообщает «Радио Маяк».
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Также на земле будут работать более 50 военнослужащих и сотрудников военного лесничества, в помощь им выделено 20 единиц спецтехники. В воздух поднимутся вертолеты Ми-8
Напомним, в регионе продолжают действовать лесные пожары. Так, 2 июля было ликвидировано 14 возгораний общей площадью 674 гектара. Еще 14 очагов остаются действующими, огнем охвачена площадь более 9 тыс. гектаров.
Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области установилась аномальная жара, температура превышает климатическую норму на семь градусов. С 22 июня