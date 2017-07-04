Из общежития в Приморье из-за пожара эвакуировали 12 человек
Огонь охватил салон красоты, который располагался на цокольном этаже здания.
Огонь охватил салон красоты, который располагался на цокольном этаже здания.
Владивосток, 4 июля, PrimaMedia.
Пожарные эвакуировали из малосемейного общежития на улице Матросова в Дальнегорске. Пожар произошел поздно ночью. Загорелся салон красоты, располагавшийся на цокольном этаже здания, сообщили ИА PrimaMedia в
Сообщение о пожаре поступило в 02.06 4 июля. Через минуту пожарные прибыли к месту вызова. По прибытию начальник караула доложил, что огнем полностью охвачено помещение салона на площади 25 кв. метров. Кроме того, наблюдалось сильное задымление с 1 по 4 этажи общежития. Задействовав звено газодымозащитной службы, с помощью спасательных устройств для защиты органов дыхания и зрения, была проведена эвакуация людей.
В результате слаженных действий пожарных были спасены 12 человек. Пострадавших нет.
В 02.15 пожар был локализован, а в 02.54 полностью ликвидирован, площадь пожара составила 25 кв. метров. На тушении были задействованы семь работников пожарной охраны и три единицы пожарной техники. Причина пожара устанавливается.