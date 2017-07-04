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19:18 (мск), источник: Kazinform

Более 70 казахстанок стали жертвами салонов красоты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Председатель правления Национальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская рассказала о шокирующих случаях походов казахстанок к специалистам пластической хирургии и косметологии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«За этот год было более 70 случаев. В основном это подтяжки и уколы разного рода. Несколько раз приходили те, кто делал грудь, а имплант по всему телу ходил. Вы можете себе представить: девушка просыпается, а у неё имплант из груди находится рядом с ногой?», — поделилась она в кулуарах заседания Правительства РК.

По её словам, жертвами красоты становятся девушки и женщины по всему Казахстану. Если раньше чаще случаи встречались в Алматы и Астане, то сейчас это и Павлодар, Кокшетау, Атырау, Актау и Актобе.

«Мы не всегда можем помочь. Есть случаи, когда человек подписывает документы сразу после операции о том, что никаких претензий к компании он иметь не будет. И приходится делать экспертизу, в каком состоянии был пациент, когда подписывал договор, чтобы признать его недействительным», — добавила Романовская.

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