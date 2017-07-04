Более 70 казахстанок стали жертвами салонов красоты

«За этот год было более 70 случаев. В основном это подтяжки и уколы разного рода. Несколько раз приходили те, кто делал грудь, а имплант по всему телу ходил. Вы можете себе представить: девушка просыпается, а у неё имплант из груди находится рядом с ногой?», — поделилась она в кулуарах заседания Правительства РК.

По её словам, жертвами красоты становятся девушки и женщины по всему Казахстану. Если раньше чаще случаи встречались в Алматы и Астане, то сейчас это и Павлодар, Кокшетау, Атырау, Актау и Актобе.

«Мы не всегда можем помочь. Есть случаи, когда человек подписывает документы сразу после операции о том, что никаких претензий к компании он иметь не будет. И приходится делать экспертизу, в каком состоянии был пациент, когда подписывал договор, чтобы признать его недействительным», — добавила Романовская.