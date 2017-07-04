СКР возбудил уголовное дело о халатности против главы Канска
Речь идет о пожаре на свалке отходов лесопиления, произошедшем 7 мая, ущерб от которого составил 67 млн рублей.
Речь идет о пожаре на свалке отходов лесопиления, произошедшем 7 мая, ущерб от которого составил 67 млн рублей.
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о халатности в отношении главы Канска Надежды Качан, сообщает региональный главк СКР.
Глава города подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».
Речь идет о пожаре на свалке отходов лесопиления, произошедшем 7 мая. Ущерб от огня, распространившегося на производственные территории, составил 67 млн рублей.
По версии следствия, Качан, будучи осведомленной о расположении в
Кроме того, ей не был внесен проект плана по предупреждению возможных последствий возгорания и она проигнорировала несколько решений городского суда и предписаний надзорных органов о ликвидации свалок.
Ведется расследование уголовного дела, обстоятельства преступления устанавливаются.