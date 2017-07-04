СКР возбудил уголовное дело о халатности против главы Канска

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о халатности в отношении главы Канска Надежды Качан, сообщает региональный главк СКР.

Глава города подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».

Речь идет о пожаре на свалке отходов лесопиления, произошедшем 7 мая. Ущерб от огня, распространившегося на производственные территории, составил 67 млн рублей.

По версии следствия, Качан, будучи осведомленной о расположении в Северо-Западном промрайоне города Канска значительного количества свалок с отходами лесопиления, не приняла мер по обеспечению финансирования на осуществление земельного контроля.

Кроме того, ей не был внесен проект плана по предупреждению возможных последствий возгорания и она проигнорировала несколько решений городского суда и предписаний надзорных органов о ликвидации свалок.

Ведется расследование уголовного дела, обстоятельства преступления устанавливаются.