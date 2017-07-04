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10:46 (мск), источник: dostup1.ru

Инстаграмщицу из Магнитогорска осудят за аферу с модными вещами из США

Покупатели, желающие получить товар, переводили женщине деньги на карту.

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) предстанет перед судом за мошенничество при помощи соцсети Instagram, где размещала фото с модными вещами из США, которые обещала прислать покупателям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступления совершались с августа по октябрь 2016 года. Женщина создала аккаунт в соцсети, где указала, что занимается продажей оригинальных брендовых вещей из США, и разместила каталог фотографий, скопированный из сети. Реальной возможности предоставить товар покупателю она не имела.

«Реализуя преступный умысел, аферистка похитила деньги пяти граждан, желавших приобрести вещи. Люди перечисляли средства на счет мошенницы, а покупок не получили. Ущерб составил 115 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре Ленинского района Магнитогорска.

Материалами для возбуждения дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) послужили заявления потерпевших. В ходе расследования имущественный ущерб покупателям возмещен в полном объеме. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

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