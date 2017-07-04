На Кубани мать и сын предстанут перед судом за убийство соседских детей

Уточняется, что 56-летняя женщина обвиняется по статьям «подстрекательство и пособничество в совершении убийства двух и более лиц с особой жестокостью, с использованием беспомощного состояния потерпевшего», «незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия», «дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за заведомо незаконное бездействие». Также, по данным ведомства, перед судом предстанет ее 29-летний сын, обвиняемый по статьям «убийство двух и более лиц, с особой жестокостью, с использованием беспомощного состояния потерпевшего» и «незаконное проникновение в жилище с угрозой применения насилия».

«По версии следствия, в течение нескольких лет мать путем воздействия на своего сына создала ненавистное отношение к соседям из-за того, что у них постоянно во дворе громко играют дети, и сформировала у него решимость совершить их убийство», — говорится в релизе ведомства.

В прокуратуре сообщили, что 28 июля прошлого года, зная том, что родителей малолетних нет дома, и дети находятся с бабушкой, молодой человек взял кинжал и топор и, проникнув в жилище потерпевших, поочередно убил 66-летнюю бабушку и трех ее внуков в возрасте от 7 до 12 лет.

Ведомство уточняет, что перед убийством 56-летняя женщина с помощью видеокамеры незаконно собирала сведения, составляющие личную и семейную тайну погибших, чем нарушила неприкосновенность их частной жизни. Кроме того, как отмечает прокуратура, на следующий день после происшествия женщина дала следователю взятку в размере 50 тысяч рублей за то, чтобы он ее не задерживал по подозрению в убийстве соседей.

Уточняется, что расследование уголовного дела осуществлял СКР по Краснодарскому краю. Для рассмотрения по существу дело направлено прокуратурой края в Краснодарский краевой суд. В настоящий момент подозреваемые арестованы.