Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Ученые советуют есть горький шоколад каждый день
Спасший девушку мужчина утонул в Москве-реке
Откровенный пост о сыне Сергея Шнурова вызвал фурор в соцсетях
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Нью-Йоркские небоскребы: от 10 этажей до заоблачных шпилейКуратор музея Джош Вогел историю нью-йоркского высотного строительства
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
«Доккер» — новая недорогая модель Renault для России
Mercedes разработал автобусы для «Черной Африки»
«Придут и вернут Крым»: спикер Рады об украинских моряках
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
В Сирии впервые замечен новейший российский истребитель – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
15:17 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани мать и сын предстанут перед судом за убийство соседских детей

КРАСНОДАР, 4 июл — РИА Новости. Двое подозреваемых: 56-летняя женщина и ее 29-летний сын — предстанут перед судом по делу о резонансном убийстве трех детей от 7 до 12 лет, а также их бабушки, произошедшем в 2016 году на улице Шевченко в Краснодаре, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Уточняется, что 56-летняя женщина обвиняется по статьям «подстрекательство и пособничество в совершении убийства двух и более лиц с особой жестокостью, с использованием беспомощного состояния потерпевшего», «незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия», «дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за заведомо незаконное бездействие». Также, по данным ведомства, перед судом предстанет ее 29-летний сын, обвиняемый по статьям «убийство двух и более лиц, с особой жестокостью, с использованием беспомощного состояния потерпевшего» и «незаконное проникновение в жилище с угрозой применения насилия».

«По версии следствия, в течение нескольких лет мать путем воздействия на своего сына создала ненавистное отношение к соседям из-за того, что у них постоянно во дворе громко играют дети, и сформировала у него решимость совершить их убийство», — говорится в релизе ведомства.

В прокуратуре сообщили, что 28 июля прошлого года, зная том, что родителей малолетних нет дома, и дети находятся с бабушкой, молодой человек взял кинжал и топор и, проникнув в жилище потерпевших, поочередно убил 66-летнюю бабушку и трех ее внуков в возрасте от 7 до 12 лет.

Ведомство уточняет, что перед убийством 56-летняя женщина с помощью видеокамеры незаконно собирала сведения, составляющие личную и семейную тайну погибших, чем нарушила неприкосновенность их частной жизни. Кроме того, как отмечает прокуратура, на следующий день после происшествия женщина дала следователю взятку в размере 50 тысяч рублей за то, чтобы он ее не задерживал по подозрению в убийстве соседей.

Уточняется, что расследование уголовного дела осуществлял СКР по Краснодарскому краю. Для рассмотрения по существу дело направлено прокуратурой края в Краснодарский краевой суд. В настоящий момент подозреваемые арестованы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Названа дата встречи Путина и Трампа
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
Спасатели нашли тело последнего погибшего на озере Максимка
Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования увеличат
Скончалась вдова Алексея Германа-старшего
Юнкер обиделся на депутатов Европарламента за прогулы
«Почта России» создаст платежную систему за 1,5 млрд рублей
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в Правила дорожного движения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Губернатору Петербурга предложили начать снос хрущевок
В России дешевеет вторичное жилье
На помощь ипотечникам выделят дополнительно 2 млрд рублей
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
В скандал с результатами ЕГЭ Маликовой вмешался Рособрнадзор Ранее пользователи соцсетей обвинили Стефанию Маликову в том, что та «купила» отличные результаты ЕГЭ.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь