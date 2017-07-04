В Воронежской области должница оскорбила и избила сотрудницу службы судебных приставов

В Лисках СКР возбудил уголовное дело против 51-летней горожанки, которая побила судебного пристава. Следователи выяснили, что ЧП произошло в мае 2017 года. Судебный пристав исполняла производство о взыскании с местной жительницы 5 тысяч рублей. Это налог, пени и штраф на 5 тысяч рублей.

«С расчетного счета женщины были удержаны 5 тысяч рублей», — рассказали в СКР.

Должнице это не понравилось. Она пришла в служебный кабинет судебного пристава. Стала сотрудницу оскорблять. А затем против неё применила физическую силу.

Горожанка теперь может провести в тюрьме 5 лет.