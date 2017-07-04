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12:11 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме погибла женщина

В Ростове в частном доме на площади 50 кв. метров произошел пожар, один человек погиб.

Сообщении о возгорание поступило дежурным 4 июля около 00:15. В частном доме по адресу 3-й Плодородный переулок, 15/3 произошел пожар. Площадь возгорания составила 50 кв. метров.

«В тушении пожара принимали участие 29 человек и 6 единиц техники. В 01:04 огонь был локализован, в 01:58 — пожар полностью ликвидировали», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

В результате пожара погибла женщина. Все обстоятельства происшествия уточняются.

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