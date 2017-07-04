В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме погибла женщина
В Ростове в частном доме на площади 50 кв. метров произошел пожар, один человек погиб.
В Ростове в частном доме на площади 50 кв. метров произошел пожар, один человек погиб.
Сообщении о возгорание поступило дежурным 4 июля около 00:15. В частном доме по адресу 3-й Плодородный переулок, 15/3 произошел пожар. Площадь возгорания составила 50 кв. метров.
«В тушении пожара принимали участие 29 человек и 6 единиц техники. В 01:04 огонь был локализован, в 01:58 — пожар полностью ликвидировали», — сообщает
В результате пожара погибла женщина. Все обстоятельства происшествия уточняются.