В Волгоградской области 4 человека заразились крымской геморрагической лихорадкой

Более 2100 человек обратились в медицинские учреждения по поводу укусов клещей, переносчиков КГЛ.

В числе пострадавших трое жителей Котельниковского района, один — из Суровикинского района.

Клещи-переносчики КГЛ зафиксированы пока только в двух районах, однако в больницы по поводу укусов обратились жители 35 административных территорий области.

Известно, что больше всего случаев заражения лихорадкой в соседней Ростовской области — 29. Четыре жителя ЮФО погибли.

Специалисты отмечают, что в Волгоградской области не зарегистрировано никаких других инфекций, которые передаются клещами.