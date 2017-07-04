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12:15 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области 4 человека заразились крымской геморрагической лихорадкой

Четыре случая заражения крымской геморрагической лихорадкой зафиксированы у жителей региона по итогам первого месяца лета, сообщают ВДТВ в Роспотребнадзоре по Волгоградской области.

Более 2100 человек обратились в медицинские учреждения по поводу укусов клещей, переносчиков КГЛ.

В числе пострадавших трое жителей Котельниковского района, один — из Суровикинского района.

Клещи-переносчики КГЛ зафиксированы пока только в двух районах, однако в больницы по поводу укусов обратились жители 35 административных территорий области.

Известно, что больше всего случаев заражения лихорадкой в соседней Ростовской области — 29. Четыре жителя ЮФО погибли.

Специалисты отмечают, что в Волгоградской области не зарегистрировано никаких других инфекций, которые передаются клещами.

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