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12:13 (мск), источник: РИАЦ

В Даниловском районе выявлен очаг АЧС

На территории Даниловского муниципального района в крестьянско-фермерском хозяйстве зарегистрировано особо опасное заболевание — африканская чума свиней.

Источник: РИАЦ

По информации комитета ветеринарии Волгоградской области, учитывая хозяйственные связи хозяйства, первая угрожаемая зона составит пять километров — в нее входит только само КФХ, где будет проведено отчуждение всего свинопоголовья.

Второй угрожаемой зоной определена территория Даниловского района в его границах и территория радиусом восемь километров от эпизоотического очага, расположенная в городском округе город Михайловка, за исключением территории свиноводческих хозяйств, имеющих компартменты III и IV.

Напомним, что в последний раз АЧС была зарегистрирована на территории Волгоградской области 13 июня — очаг опасного для свиней заболевания был расположен в одном из личных подсобных хозяйств хутора Варламов Городищенского района.

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