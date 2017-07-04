В Даниловском районе выявлен очаг АЧС

По информации комитета ветеринарии Волгоградской области, учитывая хозяйственные связи хозяйства, первая угрожаемая зона составит пять километров — в нее входит только само КФХ, где будет проведено отчуждение всего свинопоголовья.

Второй угрожаемой зоной определена территория Даниловского района в его границах и территория радиусом восемь километров от эпизоотического очага, расположенная в городском округе город Михайловка, за исключением территории свиноводческих хозяйств, имеющих компартменты III и IV.

Напомним, что в последний раз АЧС была зарегистрирована на территории Волгоградской области 13 июня — очаг опасного для свиней заболевания был расположен в одном из личных подсобных хозяйств хутора Варламов Городищенского района.