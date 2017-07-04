В Башкирии из-за грозы загорелись сразу несколько домов
Предположительно, грозовой разряд стал причиной пожаров в нескольких районах республики, сообщает
Предположительно, грозовой разряд стал причиной пожаров в нескольких районах республики, сообщает
Так, были повреждены надворные постройки и жилой дом в личном хозяйстве деревни Урманчино Салаватского района, надворные постройки и жилой дом в селе Уткалево Белорецкого района, сарай в деревне Кузьминка Бкуздякского района.
Пожарные, совместно с пожарными добровольцами ликвидировали возгорания, не допустив распространения огня. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.