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12:14 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии из-за грозы загорелись сразу несколько домов

Предположительно, грозовой разряд стал причиной пожаров в нескольких районах республики, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Так, были повреждены надворные постройки и жилой дом в личном хозяйстве деревни Урманчино Салаватского района, надворные постройки и жилой дом в селе Уткалево Белорецкого района, сарай в деревне Кузьминка Бкуздякского района.

Пожарные, совместно с пожарными добровольцами ликвидировали возгорания, не допустив распространения огня. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

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