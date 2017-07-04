Аттракцион «Летающая тарелка» сломался со звуком взрыва

По словам очевидцев, аттракцион сломался 3 июля: на «Летающей тарелке» из-за перенапряжения слетел клапан со звуком, напоминающим взрыв. Отмечается, что детей на аттракционе не было, но у ребятишек, находившихся рядом, наблюдалась истерика, люди разбежались, испугавшись звуков, напоминающих взрыв.

Присутствующие обратили внимание на то, что поломку сопровождал предварительный хлопок, на который отвечающий за карусель сотрудник не обратил внимания. «Эти аттракционы давно пора сдать на металл, давно уже требованиям безопасности не отвечают. А владельцы избавятся от этих железяк только тогда, когда они полностью развалятся», — отметил подписчик паблика Андрей Ларин.