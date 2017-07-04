Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Как недосып влияет на мозг
Турция осудила действия Греции в отношении турецкого судна
Дану Борисову лишили родительских прав
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо
Ходченкова, Устинова и Чиповская показали «Блокбастер» в Москве
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Эксперт о гибели Боинга: самолёты Украины выполняли свою задачу
СМИ о "лицензии" США на вмешательства в дела РФ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Ученые советуют есть горький шоколад каждый день
Как недосып влияет на мозг
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
9В Китае сошли два оползня
12:16 (мск), источник: VN.ru

Аттракцион «Летающая тарелка» сломался со звуком взрыва

Популярный в Центральном парке аттракцион «Летающая тарелка» сломался во время движения, поломка сопровождалась громким резким звуком, сообщает «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев, аттракцион сломался 3 июля: на «Летающей тарелке» из-за перенапряжения слетел клапан со звуком, напоминающим взрыв. Отмечается, что детей на аттракционе не было, но у ребятишек, находившихся рядом, наблюдалась истерика, люди разбежались, испугавшись звуков, напоминающих взрыв.

Присутствующие обратили внимание на то, что поломку сопровождал предварительный хлопок, на который отвечающий за карусель сотрудник не обратил внимания. «Эти аттракционы давно пора сдать на металл, давно уже требованиям безопасности не отвечают. А владельцы избавятся от этих железяк только тогда, когда они полностью развалятся», — отметил подписчик паблика Андрей Ларин.

Во время загрузки произошла ошибка.

В июне в Центральном парке началась реконструкция: городские власти намерены «принципиально» убрать из парка ларьки и шашлычные, которые не соответствуют имиджу Новосибирска, а количество аттракционов сократить и сместить в единую зону. При этом действующее 25-метровое колесо обозрения планируется заменить на колесо большего диаметра — до 60 метров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Аттракцион «Летающая тарелка» сломался со звуком взрыва
Спасатели нашли тело последнего погибшего на озере Максимка
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
КНДР впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету
Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд
СМИ: правительство может перенести «закон Яровой» на 5 лет
Путин наградил Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в Правила дорожного движения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Создатели «Ликвидации»: Машков не пытался попасть в Одессу Авторы популярного сериала опровергли сообщения СМИ о том, что актера не пустили на съемки, которые якобы должны были пройти на территории Украины
Недвижимость
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
Россию застроят арендными домами
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
В скандал с результатами ЕГЭ Маликовой вмешался Рособрнадзор Ранее пользователи соцсетей обвинили Стефанию Маликову в том, что та «купила» отличные результаты ЕГЭ.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь