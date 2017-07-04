Аттракцион «Летающая тарелка» сломался со звуком взрыва
Популярный в Центральном парке аттракцион «Летающая тарелка» сломался во время движения, поломка сопровождалась громким резким звуком, сообщает «Инцидент Новосибирск».
Популярный в Центральном парке аттракцион «Летающая тарелка» сломался во время движения, поломка сопровождалась громким резким звуком, сообщает «Инцидент Новосибирск».
По словам очевидцев, аттракцион сломался 3 июля: на «Летающей тарелке»
Присутствующие обратили внимание на то, что поломку сопровождал предварительный хлопок, на который отвечающий за карусель сотрудник не обратил внимания. «Эти аттракционы давно пора сдать на металл, давно уже требованиям безопасности не отвечают. А владельцы избавятся от этих железяк только тогда, когда они полностью развалятся», — отметил подписчик паблика Андрей Ларин.
В июне в Центральном парке началась реконструкция: городские власти намерены «принципиально» убрать из парка ларьки и шашлычные, которые не соответствуют имиджу Новосибирска, а количество аттракционов сократить и сместить в единую зону. При этом действующее 25-метровое колесо обозрения планируется заменить на колесо большего диаметра — до 60 метров.