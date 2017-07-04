Иномарка протаранила продуктовый магазин в Петербурге
ДТП произошло в историческом центре города.
ДТП произошло в историческом центре города.
Сегодня утром, 4 июля, на перекрестке Тамбовской и Курской улиц столкнулись минивэн и кроссовер. От сильного удара оба автомобиля отбросило. Кроссовер вылетел на тротуар, а минивэн — «вошел» прямо в дверь продуктового магазина на углу.
Как сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте», обошлось без пострадавших. Несмотря на то, что обе машины серьезно повреждены, водители отделались ушибами и синяками.
Виновник ДТП не уточняется. На месте происшествия работает ДПС. Тем временем пользователи «Вконтакте» вспоминают, что ходить за продуктами, не выходя из авто, петербуржцам невпервой.
— Как на углу Бакунина и Невского, — написала Екатерина Маслова в группе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург», напоминая о похожей аварии.