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13:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Глава «АвтоЛайфа» ответит за обман свердловчан

На 5,6 миллиона рублей.

В Ленинский райсуд Екатеринбурга передано уголовное дело учредителя и директора ООО «АвтоЛайф». За крупную растрату, совершенную с использованием служебного положения (ч.4 ст. 160 УК РФ), ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, глава «АвтоЛайфа» арендовал офис и площадку для хранения автомобилей на территории екатеринбургского рынка «Академический». На основании доверенности сотрудники компании искали желающих продать подержанные машины и предлагали им заключить агентский договор. Клиенту гарантировалась продажа автомобиля за установленную стоимость, а компании — вознаграждение.

В действительности директор ООО «АвтоЛайф» после реализации автомобилей присваивал деньги, а бывшие владельцы машин оставались ни с чем. В частности, не увидел причитающихся 670 тысяч екатеринбуржец, в марте 2016 года сдавший на реализацию свою Mazda 6.

В общей сложности 17 жителям Свердловской области был причинен ущерб на сумму свыше 5,6 миллиона рублей.

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