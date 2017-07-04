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13:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске BMW протаранил выехавший на встречную полосу Suzuki

Водитель «Suzuki» решил объехать пробку по встречной полосе, но напротив него остановился BMW, водители решили выяснить отношения, что обернулось ДТП, рассказали очевидцы.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске BMW протаранил выехавший на встречную полосу Suzuki, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас».

Очевидцы рассказали, что авария произошла в 14 часов на перекрестке улиц Кирова и Никитина. Автомобиль «Suzuki» ехал со стороны ул. Нижегородская, BMW поворачивала с Кирова на Никитина в сторону Нижегородской.

«Водитель Сузуки решил объехать пробку по встречной полосе и в этот момент ему на встречу выехала BMW. Машины остановились напротив друг друга, водители вышли из машин и началась словесная перепалка. Водитель BMW требовал освободить проезд», — рассказали очевидцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Водитель японского автомобиля пояснил, что во время конфликта владелец немецкого авто «размахивал пистолетом», а затем сел в свой автомобиль, нажал на газ и, не тормозя, ударил «Suzuki».

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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