В Новосибирске BMW протаранил выехавший на встречную полосу Suzuki, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас».

Очевидцы рассказали, что авария произошла в 14 часов на перекрестке улиц Кирова и Никитина. Автомобиль «Suzuki» ехал со стороны ул. Нижегородская, BMW поворачивала с Кирова на Никитина в сторону Нижегородской.

«Водитель Сузуки решил объехать пробку по встречной полосе и в этот момент ему на встречу выехала BMW. Машины остановились напротив друг друга, водители вышли из машин и началась словесная перепалка. Водитель BMW требовал освободить проезд», — рассказали очевидцы.