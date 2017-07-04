Пропавшую в Магнитогорске школьницу нашли мертвой

Об этом сообщает «Телефакт» со ссылкой на координатора поиска из организации «Легион-Спас».

«Да, она найдена мертвой, никаких подробностей об этом мы не можем сказать», — цитирует издание собеседника.

«ФедералПресс» напоминает, что девушка бесследно исчезла 28 июня, когда ехала к родне на маршрутке № 48 в сторону Гортеатра. После этого ее никто не видел, мобильный телефон был недоступен. О пропаже в полицию заявили родственники, позднее к поискам подключились волонтеры и правоохранители.