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15:16 (мск), источник: Городской репортер

Пропавших подростков из Батайска нашли в заброшенном доме в Азовском районе

Сотрудники полиции разыскали двоих пропавших подростков из Батайска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.

В Батайске в отдел полиции поступило сообщение о том, что из дома пропали девочка 17-ти лет и мальчик 14-ти лет.

В результате поисковых мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили подростков в одном из заброшенных домов в Азовском районе. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

С подростками проведена профилактическая беседа.

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