Пропавших подростков из Батайска нашли в заброшенном доме в Азовском районе
Сотрудники полиции разыскали двоих пропавших подростков из Батайска. Об этом сообщает
Сотрудники полиции разыскали двоих пропавших подростков из Батайска. Об этом сообщает
В Батайске в отдел полиции поступило сообщение о том, что из дома пропали девочка 17-ти лет и мальчик 14-ти лет.
В результате поисковых мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили подростков в одном из заброшенных домов в Азовском районе. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
С подростками проведена профилактическая беседа.