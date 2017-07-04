Пропавших подростков из Батайска нашли в заброшенном доме в Азовском районе

В Батайске в отдел полиции поступило сообщение о том, что из дома пропали девочка 17-ти лет и мальчик 14-ти лет.

В результате поисковых мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили подростков в одном из заброшенных домов в Азовском районе. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

С подростками проведена профилактическая беседа.