В Ростове годовалая девочка разбилась насмерть от падения с 6 этажа

Трагедия произошла в одном из многоэтажных домов, расположенных по пр. Семашко.

По предварительным данным, девочка, 2015 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.