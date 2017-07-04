В Ростове годовалая девочка разбилась насмерть от падения с 6 этажа
В Ростове следственный комитет проводит проверку по факту гибели годовалого ребенка в результате падения с 6 этажа. Об этом сообщает
В Ростове следственный комитет проводит проверку по факту гибели годовалого ребенка в результате падения с 6 этажа. Об этом сообщает
Трагедия произошла в одном из многоэтажных домов, расположенных по пр. Семашко.
По предварительным данным, девочка, 2015 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.