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15:14 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове годовалая девочка разбилась насмерть от падения с 6 этажа

В Ростове следственный комитет проводит проверку по факту гибели годовалого ребенка в результате падения с 6 этажа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в одном из многоэтажных домов, расположенных по пр. Семашко.

По предварительным данным, девочка, 2015 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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