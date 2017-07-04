В Татарстане парень погиб в ДТП в свой день рождения
В Бугульминском районе Татарстана вечером 2 июля в ДТП погиб 27-летний парень, у которого был день рождения, сообщения из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.
В Бугульминском районе Татарстана вечером 2 июля в ДТП погиб 27-летний парень, у которого был день рождения, сообщения из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.
— В 18:50 водитель «Лады» 14-й модели на 6 км дороги Бугульма — Татарская Дымская не справился с управлением и опрокинулся в кювет, от полученных травм он скончался спустя час в больнице, — рассказали ProKazan.ru.
Идет расследование.