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16:29 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане парень погиб в ДТП в свой день рождения

В Бугульминском районе Татарстана вечером 2 июля в ДТП погиб 27-летний парень, у которого был день рождения, сообщения из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

— В 18:50 водитель «Лады» 14-й модели на 6 км дороги Бугульма — Татарская Дымская не справился с управлением и опрокинулся в кювет, от полученных травм он скончался спустя час в больнице, — рассказали ProKazan.ru.

Идет расследование.

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