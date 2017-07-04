Бывший сотрудник Россошанской колонии получил условный срок за 13 взяток
Получая деньги от осуждённых или их близких, конвоир передавал зекам мобильники и деньги.
Получая деньги от осуждённых или их близких, конвоир передавал зекам мобильники и деньги.
Россошанский районный суд вынес приговор 40-летнему сотруднику местной колонии. Мужчина за взятки передавал зекам от их родных деньги и мобильники — и то, и другое запрещено на территории режимного учреждения. В наказание конвоир получил 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области во вторник, 4 июля.
Согласно обвинению, инспектор группы безопасности участка
Назначив инспектору колонии условный срок, суд также лишил его права на 1 год занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.