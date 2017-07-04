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19:16 (мск), источник: Kazinform

Виновного в смерти студента осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Суд огласил приговор по делу о смерти студента 1 курса Казахского национального аграрного университета Дидара Болысбека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Подсудимый — студент второго курса того же учебного заведения Тойчибек Асамов. Его обвиняли в вымогательстве и причинении тяжкого вреда здоровью. «Обвиняемого по статье 106 часть 3 и статье 194 часть 1 УК РК Асамова суд приговорил к 8 годам лишения свободы», — сказала судья Арай Нугманова. Отбывать наказание подсудимый Тойчибек Асамов, свою вину не признавший, будет в колонии.

Напомним, погибший 17-летний Дидар Болысбек из Тараза был студентом первого курса Казахского национального аграрного университета в Алматы. 12 апреля тело юноши обнаружили в комнате общежития. По версии следствия, в ту ночь между студентами произошла массовая драка, что поначалу отрицали в университете.

Позже факт массовой драки все-таки подтвердился. Все участники конфликта — 10 человек — были задержаны. Но перед судом предстал только один из них. Тойчибеку Асамову инкриминируют две статьи — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Вымогательство, совершенное с применением насилия».

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