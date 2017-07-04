Виновного в смерти студента осудили в Алматы

Подсудимый — студент второго курса того же учебного заведения Тойчибек Асамов. Его обвиняли в вымогательстве и причинении тяжкого вреда здоровью. «Обвиняемого по статье 106 часть 3 и статье 194 часть 1 УК РК Асамова суд приговорил к 8 годам лишения свободы», — сказала судья Арай Нугманова. Отбывать наказание подсудимый Тойчибек Асамов, свою вину не признавший, будет в колонии.

Напомним, погибший 17-летний Дидар Болысбек из Тараза был студентом первого курса Казахского национального аграрного университета в Алматы. 12 апреля тело юноши обнаружили в комнате общежития. По версии следствия, в ту ночь между студентами произошла массовая драка, что поначалу отрицали в университете.